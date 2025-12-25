突然ですが、「Xmas」が何の略か知っていますか?みんなで正解しましょう！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Christmas（クリスマス）」でした！Xmasは「Christmas（クリスマス）」の略語です。一見すると「Christ（キリスト）」のつづりを省略した表現のように思われがちですが、実際には宗教的な背景をもつ、由緒ある略し方です。Xは英語のアルファベットではなく、ギリシャ語で「キリスト」を意味する「Χ（キー、カ