ＷＥリーグ・ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮに所属する仲田歩夢（３２）が２４日にオフショットを投稿。「めりくり＃でも今日の写真じゃないよ」とつづった。東京を訪れた時のもののようで、髪を下ろした姿や、ポニーテールにした姿などを公開。コメント欄などには「美しすぎる」、「めっちゃ綺麗です」、「すごくエレガントな雰囲気とても良い」、「どんどん綺麗になっていく」、「メイク＆ヘアアレンジ凄く似合っててカワ