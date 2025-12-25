福岡管区気象台は25日午前5時34分、大雪に関する福岡県気象情報第2号を発表した。同県の山地では、26日未明から朝にかけて大雪に注意を呼びかけた。［気象概況］九州北部地方では25日夜から寒気が強まり、26日は上空約1500に氷点下12度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込み。このため福岡県では、山地を中心に26日未明から朝にかけて大雪となるおそれがあり、平地でも雪が積もる所がある。［雪の予想］25