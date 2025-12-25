ホンジュラス大統領選でアスフラ氏の「勝利」を喜ぶ支援者ら＝24日、テグシガルパ（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ホンジュラスの選挙管理当局は24日、11月30日に投開票された大統領選で、トランプ米大統領が支持を表明した野党で右派の国民党ナスリ・アスフラ前テグシガルパ市長（67）が当選したと発表した。2023年に断交した台湾との外交関係回復を唱えており、対中関係の行方が注目される。4年ぶりに右派政権に交代す