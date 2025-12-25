農林水産省は２４日、所管する日本中央競馬会（ＪＲＡ）の収益から２０２９年度までの４年間で総額１０００億円を国庫に追加納付させ、農地の大規模化や農業基盤の整備に活用する方針を示した。２６年度から当初予算に各年度２５０億円追加する。鈴木農相が同日、片山財務相との予算折衝後、明らかにした。政府は関連法案を２６年の通常国会で提出する方針だ。ＪＲＡでは、馬券の売り上げや入場料などで得た収益の一部を国庫に