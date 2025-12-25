億劫になりがちな「ゆで卵」の殻剥きですが、コップを使うだけでツルンと剥くことができちゃいます！忙しい朝でもササッとできるので、お弁当に添えるのも◎。気持ちいいほどキレイに剥けたレポートをご覧ください！ では、試してみます！ １.まず、軽くヒビを入れます。 ２.コップに入れて少量の水を注ぎましょう。そして、シャカシャカと振ります！ ３.手のひらに出してみました。もうすでにハラリと剥けそう。