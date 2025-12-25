きょう東証グロース市場に新規上場したリブ・コンサルティングは、公開価格と同じ１０００円カイ気配でスタートした。 同社は、総合経営コンサルティング業務やＤＸコンサルティング業務を提供するコンサルティングファーム。ベンチャー企業から中堅・中小企業、大企業まで幅広い顧客基盤を有しているほか、現場主義に徹して支援成果の創出にこだわるハンズオン支援を強みとしている。また、人材事