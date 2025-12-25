２５日の東京株式市場で日経平均株価は前営業日比１０６円高の５万０４５０円と反発して始まった。 前日の米株式市場は短縮取引のなかで主要株価３指数はそろって上昇。ＮＹダウは５日続伸し最高値を更新したほか、Ｓ＆Ｐ５００指数も最高値を連日で更新した。市場参加者が限られるなかで年末高への期待は根強く、主力株を中心に買いが優勢となった。ドル円相場は足もと１ドル＝１５５円９０銭台で推移。日本時間の前日午後