埋没法で二重整形をしたものの、「思っていた仕上がりと違う」などの理由で、再手術を検討する方も少なくありません。そんなとき、もう一度埋没法を選ぶべきなのか、それとも切開法に変えたほうが良いのか迷う方も多いでしょう。そこで、二重手術の再手術は、「埋没法」「切開法」どちらがよいのかについて高橋 渉先生（CLINIC W）に解説してもらいました。 監修医師：高橋 渉（CLINIC W） 2008年、新潟大学医学部医学科卒業