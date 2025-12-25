逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで炎症を引き起こす病気です。胸やけや喉の違和感、呑酸などの症状が現れ、放置すると悪化することもあります。 本記事では以下の点を中心にご紹介します。 逆流性食道炎の治療法など ※この記事はメディカルドックにて『「逆流性食道炎」を発症したら「食事」はどんなことに注意した方がいいの？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。