24日の午後11時半ごろ、山形県尾花沢市で火災があり、焼けあとから1人の遺体がみつかりました。 【写真を見る】尾花沢市で火災1人の遺体発見この家に住む男性か…警察が身元の確認をすすめる（山形） 警察によりますと、24日の午後11時35分ごろ、尾花沢市細野の住宅に住む女性（76）が、家から火が出ているのをみつけて近くの家の人を通じて119番通報しました。女性は右腕にやけどを負い、救急搬送されています。 火は消防