25日の午前３時20分ごろ、長井市神明町の店舗兼住宅で就寝中の住人が物音に気づき目を覚ましたところ、男性と思われる者から顔面を殴られる暴行を受け、金銭を要求される事案が発生したということです。 これを受け警察が付近の住民、また県民に対し次の呼びかけを行っています。【気をつけていただきたいこと】・在宅時であっても玄関や窓に鍵を掛けて戸締まりを徹底する・来訪者はドアスコープ、カメラ付きインター