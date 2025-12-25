25日8時57分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比105ポイント高の3万800ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万713.84ポイントに対しては86.16ポイント高。 株探ニュース