25日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝155円94銭前後と、前日午後5時時点に比べ12銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円65銭前後と2銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース