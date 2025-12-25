北海道旭川市の「旭山動物園」で、冬の恒例行事「ペンギンの散歩」が今年もはじまりました!毎年、雪が積もる冬の間、運動不足になりがちなペンギンたちの健康維持のために開催される「ペンギンの散歩」。ペンギンたちのよちよち歩く姿を間近で見られる機会、毎年楽しみしている方も多いのでは?そんな人気イベントが12月18日よりスタートしました。開催期間は3月中旬となっていますが、積雪がなくなるまで毎日(12月30日から1月1日ま