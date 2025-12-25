毎年クリスマス前になると仕事が忙しくなる母。不思議に思っていたところ、それにはある理由が……。筆者がまだ「サンタさんは来る？」と存在を信じていた、小学生低学年の頃の体験談をご紹介します。 幼い頃は気づかなかった、母がクリスマス前に仕事を増やす理由とは