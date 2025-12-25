俳優の福山雅治（56歳）が、12月22日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番笑ったこと”を語った。福山はこの日、映画「ラストマン -FIRST LOVE-」の宣伝を兼ねて同番組のインタビューに対応。“今年一番笑ったこと”を聞かれた福山は「『ラッキーピエロ』（北海道のハンバーガーショップ）でロケがあって、その後 お寿司屋さんに行こうかっていう話をしてたんですけど、スケジュールがうんぬんみたいな話