米大リーグ・エンゼルス菊池雄星投手の妻で、元フリーキャスターの菊池瑠美さんが、結婚９周年を迎えたことを報告した。２４日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「今日で結婚９周年」と伝えた。「オフシーズンになってから、まだ２人で外食する暇がないほど多忙な毎日ですが、家族で過ごす時間を大切にしたいです」とつづり、長男と３人で食事を楽しむ姿をアップした。ケーキのプレートには「ＨａｐｐｙＡｎｎｉ