Z世代に続く新世代として、今、子育て・教育・ビジネスの現場で注目を集めているアルファ世代。“超デジタルネイティブ世代”とも呼ばれ、スマホやタブレットを当たり前のように使いこなす一方で、デバイスへの依存や対面でのコミュニケーション機会の少なさなどを不安視する親も少なくない。現場で子どもと向き合う企業は、この新世代をどう捉えているのか。長年「遊び」の最前線で子どもたちを見つめてきた玩具メーカー大手・