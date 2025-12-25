こんにちは、アイブロウアドバイザーのasami.tです。眉は顔の印象を8割決めると言われるほど重要なパーツです。だからこそ、“少しのコツ”で一気に若々しく見せることができます。今回は、サロンで実際にお客様へお伝えしている「若見え眉の黄金ルール」を4つにまとめて紹介します。【詳細】他の記事はこちら?眉山の位置は「黒目の外側」が基本眉山が外側に寄りすぎると「つり目・きつい・老け見え」な印象になりがちです。逆に、