NiziU・MAYAによる絵本『まっしろなちょうちょ』（KADOKAWA）が12月24日（水）に発売された。 【画像】NiziU・MAYAが初の描き下ろし絵本を発売 『まっしろなちょうちょ』はNiziU・MAYAによる初の描き下ろし絵本。日韓合同オーディション「Nizi Project」で2020年にデビューを果たして以来、NiziUのメンバーとして幅広く活躍を続けるMAYA。本作は、一匹のまっしろなちょうちょ・ナビが「本当の自分の色」を