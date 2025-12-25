セリアの推し活グッズ売場で、マニアックなグッズを発見しました。まるで本物のキッチンツールを小さくしたような、ミニミニサイズの装飾。ぬいぐるみにつければ、とっても可愛いシーンを演出できます♡細かい部分まで本物そっくりに作られているので、撮影用の小物としてもおすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：飾りボタン 2P、ぬい用スキレット価格：各￥110（税込）販売ショップ：セリアJANコード：45