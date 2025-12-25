日本航空（JAL）グループは、発達した低気圧による悪天候の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。12月25日午前8時現在、特別対応を実施するのは、あす26日午後に札幌/千歳・札幌/丘珠・函館・秋田、同日の終日に新潟・小松を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。変更や払い戻しはウェブサイトで手続きできる。