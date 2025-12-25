エア・ドゥは、東京/羽田〜札幌/千歳線の一部便を1月8日まで欠航する。被雷による整備作業発生により、使用する飛行機の手配がつかないことを理由としている。12月25日午前6時現在の対象便は以下の通り。航空会社都合での欠航のため、手数料なしで変更・払い戻しの取り扱いを行う。最新の運航状況はウェブサイトを確認するよう呼びかけている。・12月25日HD15/23/31/36便・12月26日〜2026年1月4日HD15/25/15/36便・1月5日HD25/16/2