ダイソーをパトロール中に、可愛すぎる文具を発見してしまいました！ペールトーンカラーで、海外のおもちゃのような雰囲気が漂う消防車型のアイテム。実は鉛筆削りなんです。車輪やはしごは実際に動かせて芸が細かい！映える見た目なので、机の上にあえて出しっぱなしにしても可愛いですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：鉛筆削り（消防車）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480575216ま