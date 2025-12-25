ダイソーの食品売り場で、まるでカルディで販売されていてもおかしくないような商品を発見！なんと、個包装タイプのオリーブオイルが売られていたんです。5袋入りで324円と正直強気に感じるお値段…。ですが、味わってみると鮮度の良さ、香りの良さ、上質な味わいに感動しました♡これはぜひ味わってみてほしいです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エクストラバージンオリーブオイル 4g×5袋価格：￥324（税込）内