12月22日（現地時間21日）にシカゴ・ホワイトソックスと2年、約53億円で契約合意に至った東京ヤクルトスワローズ・村上宗隆選手（25）。2016年シーズンよりチームの一員としてプレーすることになるが、元プロ野球OBは移籍先に懸念を抱いてーー。【写真】村上は交際否定も…噂された身長173センチの美女ゴルファー「非常にあの〜弱小チームで。4年間でずっと100敗以上しているのかな。成績があんまりふるわしくないんだけども。そ