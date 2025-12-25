トヨタ自動車の高級ブランド「レクサス」を生産するトヨタ自動車九州（福岡県宮若市）の長木（ちょうき）哲朗社長は２４日の記者会見で、来春に電気自動車（ＥＶ）生産用の新設備を導入することを明らかにした。「いずれ増える需要に応じ、柔軟に生産できる体制を整える」としており、ＥＶの生産能力を拡大する考えだ。現在は二つの車両組み立てラインのうち一つで、ガソリン車やハイブリッド車（ＨＶ）、ＥＶなどを「混流生産