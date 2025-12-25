人気女子プロレスラーで、今年女子初のプロレス大賞ＭＶＰも獲得した“令和の極悪女王”上谷沙弥が２４日、ＴＢＳ系で放送された「ＳＡＳＵＫＥ」に出場。第１エリアのプリズムシーソーで無念の落水となった。仲間から背中を叩かれてスタート。勢いよくシーソーの中央に乗ったが、ローリングヒルへの飛び移りではね返されて泥水に中に落ちた。ＳＡＳＵＫＥ公式Ｘではその後、仲間達に手を合わせて謝罪する様子が投稿されてい