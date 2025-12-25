TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田90分SP」が24日、放送された。探偵に扮（ふん）したお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が「名探偵津田第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」で奮闘。セクシー女優の矢埜愛茉（やの・えま）が2週連続で登場した。矢埜は前週で、津田が泊まった群馬県館林市の江田島家に、女性霊として登場。寝ている津田を布団の中で裸を見せて誘惑していた。「旦