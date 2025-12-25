リカバリーウエアは、着用することで疲労回復や血行促進をサポートするとされる機能性衣類です。近年はスポーツ用途に限らず、日常生活や睡眠時に取り入れる人も増えています。 一方で、価格帯は一般的な衣類より高めで、「本当にコスパはよいのか」「医療費やサプリ代の節約につながるのか」と疑問を持つ人もいるでしょう。そこで本記事では、リカバリーウエアの費用対効果を整理していきます。