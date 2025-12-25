寒い季節になると、暖房費が家計に与える影響は無視できません。電気毛布は手軽で暖かい一方、「毎日使うと電気代がかさむのでは」と心配する人もいるでしょう。一方、エアコン暖房は部屋全体を暖められますが、電気代が高い印象を持たれがちです。 そこで本記事では、電気毛布とエアコン暖房の電気代を具体的に比較しながら、それぞれの特徴や家計への影響を整理します。数字をもとに冷静に判断し、無理のない暖房の選び方を