ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）がＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５＝メキシコ）との防衛戦（２７日、サウジアラビア・リヤド）に向けて２４日、会場内で公開練習し、左ジャブを中心としたシャドーボクシングを披露した。海外メディア「ＦＩＧＨＴＮＥＷＳ」によると、大橋秀行会長は「尚弥はこっちに来てから調子がすごく良くて、素晴らしいコンディションです。今年４試合目