金属製のクレジットカード（メタルカード）が人気を集めているようで、クレジットカード各社が相次いで発行しています。昨年10月に「JCB ザ・クラス メタルカード」を発行した株式会社ジェーシービー 販売促進部 副主担の司茂さんに人気の秘密などを聞いてみました。「欲しいサービス」に上位ランクインメタルカードは顧客アンケートでも「欲しいサービス」として常に上位にランクインしていたほか、多くのお客様より要望する声を