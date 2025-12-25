女優の瀬戸朝香（49）が25日、自身のインスタグラムを更新。12歳・愛娘と手作りしたクリスマスケーキを披露した。「娘と手作りしたChristmas cake」とつづり、手作りケーキの写真をアップした。「良い時間でした」と瀬戸。「クリスマスはお仕事なのでイブの今日は子供達との時間たっぷり過ごせました」と子供たちとのクリスマスを報告。「ケーキとーーーっても美味しかった」とつづった。この投稿に、ファンからは「