韓国の大人気カラコンブランド『URIA（ユリア）』から新作が登場！新たにマンスリータイプとして発売されるのは、人気の1dayシリーズ「WATER BROWN（ウォーターブラウン）」と「EARL GRAY（アールグレー）」の2色。着色直径13.7mmの「YURIAL PLUS」で、さらに美しさを追求したツヤ玉カラコンが実現。ナチュラルに盛れるのに、どこから見ても透明感たっぷりの瞳に仕上がります。 人気カラ