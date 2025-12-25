SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が25日までに自身のインスタグラムを更新。水色レースのオフショル・ドレス姿を披露した。「MerryChristmas」とつづり、水色のオフショルダー・ドレス姿でポーズを取っている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「綺麗で素敵です」「可愛いイイ」「めっちゃドレス似合います」「キレイな枠を超えてます…」「美しい」などの声が寄せられている。三上は、タレン