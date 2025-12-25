東京電力は柏崎刈羽原発6号機の再稼働に向けて最後の手続きとなる「使用前確認」を原子力規制委員会に申請しました。来年1月20日に再稼働する方針です。【映像】柏崎刈羽原発周辺の様子東京電力HD小早川社長「来年1月20日に原子炉を起動し、実際に蒸気を使用した状態でプラントの健全性を確認いたします」東京電力は手続きが順調に進めば来年1月20日をめどに柏崎刈羽原発6号機を再稼働する方針です。原子炉の起動は東電にとっ