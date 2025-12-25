早川みゆき（29）が25日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニの“Xmasイブ用”タイトミニワンピ姿を披露した。「メリクリイブ」などとつづり、超ミニの“Xmasイブ用”タイトミニワンピ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「短すぎでしょ！可愛いけど」「COOLかつ可愛い」「脚が細くて長くてスレンダーで可愛い過ぎる」「脚綺麗で長いし可愛いです」「Nicelegs」など声が寄せられている。早川は、20