TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）が、24日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」後編を届けた。17日放送の「前編」の現代パートに登場し、大きな反響を呼んだ「セクシーな幽霊」こと、セクシー女優の矢埜愛茉が自身のXを更新し、思いを記した。【写真】ともに妖艶…話題沸騰“セクシーな幽霊”と江戸時代の姿