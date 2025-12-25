いよいよ2025年も終わりを迎える。ファミリーマートでは年末年始キャンペーンアンバサダーに松平健さんを迎え、大好評だった「ファミマツケン福袋」に続き、「ファミマツケン」コラボグッズが登場。マツケン×ハローキティのコラボグッズも登場する。【画像】「ファミマツケン」コラボグッズを見る「ファミマプリント」の一富士二鷹三マツケン■「ファミマプリント」でブロマイドやステッカーを販売一家に一枚マツケンプリント！「