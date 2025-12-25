12月23日、病院職員や警察官をかたる人物からの電話で、静岡県裾野市に住む80代の女性がキャッシュカード4枚を盗み取られました。警察が特殊詐欺事件として捜査しています。 被害に遭ったのは、裾野市に住む80代の女性です。 警察によりますと、23日、女性の家の固定電話に、病院職員や警察官をかたる人物から「あなたのキャッシュカードが偽造されてお金がおろされる可能性があるので口座を停止した方がいい」「キ