東京都の小池知事がANNの取材に応じ、来年は民間とも協力して引き続き婚活支援をしていきたいと語りました。【画像】小池都知事小池都知事「（令和）7年の7月7日に婚姻を届け出られた方が去年と比べてプラス25パーセントで…」「それが後押しをして婚姻数も増えたんだと思います」「民間の方々とも連携をしながら進めていきたいと思います」小池都知事は来年も様々な意見を取り入れながら、婚活支援をしていきたいとしました。