政治資金およそ2800万円を私的流用したとして除名処分された自民党埼玉県連の元幹事長の県議を刑事告訴したと県連が明らかにしました。【映像】県連の会見の様子小谷野五雄県議（69）は、自民党埼玉県連の政治資金を私的に流用した疑いがあるとして、先月、県連を除名処分されました。県連によりますと、流用は6年間でおよそ2800万円で、私的な飲食など県連の活動以外に使われていたということです。県連は24日、小谷野県