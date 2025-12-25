ロシアの首都モスクワで爆発があり、警察官らを含む3人が死亡しました。2日前にロシア軍幹部が車の爆発で死亡した現場のすぐ近くでした。【映像】現場周辺の様子ロシア連邦捜査委員会によりますと、23日深夜から24日未明、モスクワ市南部で交通警察官が不審者を拘束しようとしたところ、爆弾とみられるものが爆発し、警察官2人を含む3人が死亡しました。現場は、22日にロシア軍参謀本部のサルバロフ中将が車の爆発で死亡した