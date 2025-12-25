関西電力は、世界的な人気ゲーム「マインクラフト」を活用し、ダムや水力発電の仕組みを理解できる教育ツールを開発した。子どもたちに楽しみながら学んでもらう狙いで、今月中に無料配信を開始する。この教育ツール「ハイドロクラフト」は、立方体のブロックで建物などを造るマインクラフトがベースになっている。水力発電所を備えたダムの管理所や、くみ上げた水を落下させて発電する揚水発電所の制御所を再現した。ゲート