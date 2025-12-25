パイ インターナショナルは、2026年1月23日(金)に書籍『星旅少年 6』(著：坂月さかな)を刊行する。「トビアスの木」の毒によってほとんどの住民が眠ってしまった「まどろみの星」。これは「まどろみの星」を旅して、残された文化を記憶・保存するプラネタリウム・ゴースト・トラベル社(通称PGT社)の星旅人(ほしたびびと)・登録ナンバー303の物語。「君に聞いてほしいことがあるんだ」。向き合うことから逃げていた気持ちを、505に