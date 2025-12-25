プレックスは、『ウルトラマンネクサス』より「大怪獣 ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンネクサス ジュネッス 限定版」(25,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「大怪獣 ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンネクサス ジュネッス 限定版」(25,850円)大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATIONに「ウルトラマンネクサス ジ