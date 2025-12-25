東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.36高値9.38安値9.32 9.45ハイブレイク 9.41抵抗2 9.39抵抗1 9.35ピボット 9.33支持1 9.29支持2 9.27ローブレイク シンガポールドル円 終値121.48高値121.64安値121.22 122.09ハイブレイク 121.87抵抗2 121.67抵抗1 121.45ピボット 121.25支持1 121.03支持2 120.83ローブレイ