通貨別短期トレンド一覧 1.豪ドル＜↑↑＞ 2.カナダドル＜↑＞ 3.スイスフラン＜↑＞ 4.ポンド＜↑＞ 5.NZドル＜↑＞ 6.ユーロ＜↑＞ 7.ドル＜↓＞ 8.円＜↓＞ 12月25日8時11分時点